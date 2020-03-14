Зарплаты бюджетников остались на уровне декабря прошлого года, считает КГК Витебской области

ННВ • 14/3/20 12:36 • Эканоміка

В целом в Витебской области обеспечено сохранение январских зарплат в бюджетной сфере на уровне декабря 2019 года, считает Комитет госконтроля.



Как сообщали «ННВ», в феврале КГК Витебской области провел две «горячие линии» по вопросам изменения зарплат бюджетников. Людям предлагали сообщить о снижении январской зарплаты, по сравнению с декабрьской.

В результате на «горячую линию» Комитета госконтроля области поступило более 20 обращений по вопросам оплаты труда в бюджетной сфере. Обращавшимся даны разъяснения. При этом были выявлены единичные факты необоснованного снижения уровня зарплаты, по этим фактам приняты меры реагирования и произведены доначисления заработной платы, сообщает «Аршанская газета».

Горячая линия КГК по этому вопросу продолжает работать в марте. Жаловаться на снижение зарплаты можно ежедневно по будним дням с 14:00 до 17:00 часов по телефону: 8 (0212) 37 61 53.

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