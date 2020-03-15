Британские военные будут учить русский язык в Беларуси, а белорусские студенты могу получить степень магистра в Британии. Что еще рассказала посол Ее Величества «ННВ»?

Алена Кунцэвіч • 15/3/20 15:19 • Палітыка

Посол Великобритании в Беларуси Жаклин Перкинс впервые посетила Витебскую область. Она встречалась с властями, бизнесменами, правозащитниками и британскими морскими пехотинцами, которые тренировались под Витебском. О поездке, встречах и возможных формах сотрудничества госпожа посол рассказала в эксклюзивном интервью для «ННВ».



— Госпожа Жаклин, почему для первого официального визита Вы выбрали Витебскую область?

— Витебская область — очень интересный регион. Его расположение уникально. Витебская область граничит с Евросоюзом и Россией. Поэтому нам видится здесь огромный потенциал для сотрудничества. Именно поэтому я выбрала Витебскую область для своего первого официального визита за пределы столицы.

Кроме того, торговое и экономическое сотрудничество между Витебской областью и Великобританией развито в недостаточной мере и существует много возможностей для дальнейшего развития.

— Как вы считаете, почему? В Витебской области два предприятия, созданных при участии британского капитала. Что отпугивает инвесторов из Великобритании в регионе? Как это изменить?

— Я думаю, это вопрос информированности. Это касается не только Витебской области, но и Беларуси в целом. Британские компании не знают, какие возможности открыты в стране и регионе. Так же, как белорусские компании не знают о возможностях Великобритании. И это абсолютно не означает, что инвесторы из Великобритании боятся или не хотят сюда приходить.

Мы делаем все возможное, чтобы изменить ситуацию. Например, мы приняли участие в выездной презентации региона — имеется в виду Восточная Европа и Центральная Азия, в Великобритании. Это было сделано для того, чтобы раскрыть возможности, которые открыты для британского бизнеса в Республике Беларусь. И британские компании проявили огромный интерес, чтобы больше узнать о стране. На прошлой неделе в Минске прошел британо-белорусский сезон. Мероприятие прошло в сотрудничестве с Белорусской торгово-промышленной палатой. В форуме приняли участие несколько британских компаний. Со стороны представителей белорусского бизнеса был очевиден интерес к Соединенному Королевству. В частности, из Витебской области также была компания.

— Какая?

— «Бремино групп» из Орши. И это только начало. Мы надеемся, что оно получит свое продолжение.

— Вы встречались с представителями крупного бизнеса в Витебске и области? Если да, то о чем шла речь?

— В Орше я посетила Оршанский льнозавод. Посещение произвело на меня большое впечатление. Я даже купила их прекрасные изделия в фирменном магазине. Мы посетили компанию «Линпак», которая раньше принадлежала Великобритании, а теперь, к сожалению, ее купила Германия. Утром мы посетили Витебскую свободную экономическую зону и узнали про тот огромный вклад, который они делают в развитие бизнеса.

— К каким формам сотрудничества это приведет?

— Конечно, потенциал для сотрудничества, несомненно, есть. Как я уже сказала, самое главное — повысить осведомленность о возможностях, которые здесь открыты. Мы начали строить отношения с визита в облисполком, со встречи с администрацией СЭЗ. Мы уже наладили каналы передачи и обмена информацией о предстоящих мероприятиях. Как я узнала во время своего визита в Оршу и Витебск, здесь предлагаются очень благоприятные условия для инвесторов. И, как я уже отмечала, географическое положение очень удобное. Особенно для тех компаний, которые хотят продавать свою продукцию в Евразийский экономический союз. Также в этой части Беларуси и за ее пределами хорошо развита логистика.

— Какой вы видите совместную работу в сфере защиты прав человека? Как опыт Великобритании может быть применен в этой области?

— Мы встречались с активистами, которые работают в сфере защиты прав человека. Я в Беларуси всего лишь шесть месяцев. И я хочу узнать как можно больше про ситуацию в стране. Я хотела бы понять, насколько ситуация в регионах отличается от того, что мы видим в столице. Мы уже работаем по некоторым вопросам, связанным с защитой прав человека в Республике Беларусь. В частности, курируем проект об отмене смертной казни. Лично я очень надеюсь, что Беларусь введет либо мораторий, либо отменит смертную казнь. И мы прилагаем все усилия, чтобы это случилось. Мы тесно сотрудничаем с ООН по таким вопросам, как насилие против женщин, ювенальная преступность, изучаем условия содержания малолетних преступников в местах лишения свободы. Мы обсуждаем проблемы в гражданском обществе. В частности, помогаем женщинам, которые хотят стать более активными экономически, развить предпринимательские навыки или открыть свое дело.

— В Лосвидо проходит совместная тренировка белорусских десантников и британских морских пехотинцев. Впервые маневры проходят на территории Беларуси. Событие вызвало резонанс в некоторых российских СМИ. Что Вы можете рассказать о подготовке визита британских морпехов в Беларусь. Почему это произошло именно сейчас — в момент обострения отношений нашей страны с Россией?

— Совместная тренировка, которая сейчас проходит в Беларуси, это часть инициативы, которая реализуется уже два года. Это сотрудничество между Республикой Беларусь и Соединенным Королевством. Белорусская бригада уже дважды принимала участие в учениях в Великобритании. И оба раза привезла награды. Фактически нынешняя тренировка — это ответный визит. Мы очень хотели, чтобы британские военные также смогли приехать в Беларусь и принять участие в аналогичном мероприятии. Потому что мы знаем, что британским военным есть чему поучиться у белорусских. Они очень хотели узнать, как действовать в условиях экстремального холода и снега. Но, к сожалению, в этом году не получилось. Но все же пребывание в Беларуси было очень полезным и плодотворным. По времени — это чистое совпадение. Никакой корреляции с другими событиями и отношениями между Россией и Беларусью эта тренировка не имеет.

— Будет ли продолжаться сотрудничество?

— Да, мы надеемся, что проект будет продолжаться. Более того, мы надеемся расширить проект на обучение языку. Чтобы военные из Великобритании смогли приехать сюда и обучаться на русском языке. Пока это только проект. Мы работаем над этим.

— В Витебске пять университетов, еще один находится в Полоцке. Какие между нашими странами программы по студенческому обмену? Распространяются ли они на регионы?

— Посольство Великобритании в Минске предлагает стипендию «Achieving». Она предоставляется кандидатам из Беларуси уже много лет. Стипендия позволяет получить студентам из Беларуси степень магистра в Великобритании. Она покрывает проживание в Великобритании, содержание себя и обучение. Мы каждый год открываем эту стипендию. Очень много желающих. Как раз сейчас проходит собеседование. И мы очень гордимся, что лучшие белорусские студенты получают возможность учиться в Великобритании. Обычно мы отправляем на учебу шесть человек в год. Это зависит от количества денег, выделяемых нам правительством.

Стипендией не устанавливаются ограничения по специализациям. Мы ищем талантливых людей, которые, предполагается, вернутся в страну и будут использовать полученные в Великобритании знания для того, чтобы способствовать дальнейшему развитию Беларуси. Стипендия открыта для всех регионов. Из обязательный требований — у кандидата должна быть степень бакалавра и достаточный уровень английского языка. Мы всегда публикуем информацию на наших каналах в социальных сетях. Поэтому рекомендуем следить за обновлениями. Обычно мы начинаем принимать заявления осенью.

— Госпожа Жаклин, успели ли Вы прогуляться по Витебску?

— Я всего лишь день провела в Витебске. И уже понимаю, что этого недостаточно. Я посетила дом-музей Марка Шагала и Арт-центр Шагала. Оба музея были очень интересными. Теперь я знаю, что мне нужно вернуться, чтобы посмотреть все остальное.

— В Беларуси Витебск считается городом фестивалей — здесь их проводится более десяти. Самые крупные — это «Славянский базар» летом и фестиваль современной хореографии «IFMC» осенью. Вы что-нибудь слышали о них? Планируете посетить какой-либо из них?

— Конечно, я слышала про «Славянский базар в Витебске». Прошлогодний фестиваль случился до того, как я приехала в страну. Я рассчитываю провести в Беларуси по меньшей мере три года (смеется). Надеюсь, как минимум один раз я приеду на фестиваль.

— Как Вы считаете, Витебский регион привлекателен для развития отношений в туристической отрасли?

— Мне кажется, здесь интересны несколько направлений. Безусловно, Витебск привлекателен для людей, увлекающихся историей искусства. Людям, которые интересуются историей в целом и военной историей в частности, будет интересно приехать сюда. Ведь это территория, где происходили важные и печальные события в военные годы. Регион может быть интересен жителям других странах, имеющим белорусское происхождение или еврейские корни, принимая во внимание, что здесь была большая еврейская община.

Пока большинство британцев просто не представляют, что есть такое фантастическое место, как Беларусь и Витебск в частности. Они не думают о том, что сюда можно приехать и провести какое-то время. Опять же это вопрос информированности, большего рекламирования и продвижения. Следует работать над тем, чтобы люди узнали, что это уникальное и интересное направление для путешествий. Хотелось бы сказать, что с введением безвиза на 30 дней мы отметили большой приток туристов в Беларусь из Великобритании.