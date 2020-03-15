Девушка со школы мечтала попасть на «Славянский базар» и привезла на фестиваль американского мужа. Видео

ННВ • 15/3/20 7:38 • Турызм

Семейная пара из США приехала в Витебске специально на «Славянский базар». Как им удалось найти квартиру и даже снять на видео Лукашенко?



Минувшим летом на «Славянском базаре в Витебске» побывали американцы Ириана и Тейлор. О своем посещении фестиваля они сняли видео и поделились впечатлениями с нашим изданием.

— В Витебск и на «Славянский базар» я хотела попасть ещё со школьных времен, но никогда не была. Мы старались ехать в Беларусь в июне пораньше, чтобы попасть на европейские игры и сразу после их на фестиваль, — говорит Ириана, которая родилась Рогачеве.

Они бронировали квартиру и билеты 2-3 месяца до события. К удивлению Тейлора, оказалось, что квартиры в преддверии «Славянского базара» в Витебске разбирают ещё в марте — апреле. В итоге супругам с трудом удалось снять квартиру возе торгового центра «Грин».

— Тейлору на концертах понравилось, удивлялся и не верил, в те концерты, которые начинались посреди ночи. Он искал по всему городу затычки для ушей для детей, чтобы не повредить их барабанные перепонки, но их так и не нашли, а использовали шумопонижающие наушники, — вспоминает Ириана.

Судя по ролику американские гости побывали на деском конкурсе, который проходил в концертном зале «Витебск». Также посетили они и гала-концерт открытия «Славянского базара в Витебске», отметив, что пришлось пройти беспрецедентный, по их опыту, контроль безопасности. Из-за этого пара опоздала и не успела пройти на свои места, их держали за ограждением пока на сцену выходил и выступал Александр Лукашенко. В результате они оказались совсем близко от руководителя Беларуси и даже смогли снять его на видео.