Флакон с антисептиком в одном из магазинов Витебска привязали веревкой

ННВ • 15/3/20 23:09 • Здароўе

О том, что в одном из магазинов Витебска на входе разместили флакон с дезинфицирующей жидкостью, привязанный веревкой, «ННВ» сообщили читатели.



Пульверизаторы с различными антисептическими средствами в последние дни появились в различных магазинах областного центра. Их размещают как возле транспортеров у касс, так и в туалетах, если такие есть в торговых точках.

Корреспондент «ННВ» проверил информацию, и действительно — большой флакон с антисептиком, стоящий у входа, оказался привязан шпагатом к двери. В тоже время у касс емкости с дезинфицирующей жидкостью ничем не закреплены.