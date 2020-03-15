Флакон с антисептиком в одном из магазинов Витебска привязали веревкой
О том, что в одном из магазинов Витебска на входе разместили флакон с дезинфицирующей жидкостью, привязанный веревкой, «ННВ» сообщили читатели.
Пульверизаторы с различными антисептическими средствами в последние дни появились в различных магазинах областного центра. Их размещают как возле транспортеров у касс, так и в туалетах, если такие есть в торговых точках.
Корреспондент «ННВ» проверил информацию, и действительно — большой флакон с антисептиком, стоящий у входа, оказался привязан шпагатом к двери. В тоже время у касс емкости с дезинфицирующей жидкостью ничем не закреплены.
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