Минздрав сообщил, что у Николая Мартынова тяжелая пневмония, и подтвердил, что владелец «Марко» не инфицирован коронавирусом

ННВ • 15/3/20 19:13 • Здароўе

У гендиректора холдинга «Марко» Николая Мартынова тяжёлая форма воспаления лёгких, возможно, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких — такой вывод можно сделать из сообщения Минздрава.



В сегодняшнем заявлении пресс-службы министерства говорится, что в Беларуси сейчас несколько сотен пациентов больны воспалением легких и только у одного из них — причиной стал коронавирус и позднее обращение.

При этом у 64 человек заболевание протекает в тяжелой форме, и ни у одного из них нет COVID-19. В связи с пневмонией 34 пациентам проводится искусственная вентиляция легких и у всех у них отсутствует коронавирусная инфекция.

— Как, кстати, и у того пациента, о смерти которого вчера поспешили сообщить СМИ. Пациент, между прочим, не только жив, но и имеет положительную динамику от лечения и не заражён коронавирусом, — отмечается в этом сообщении.

На самом деле информацию о смерти Николая Мартынова некоторые СМИ сообщили позавчера, 14 марта, после публикации такой информации на одном из Витебских сайтов и перепечатки ее рядом телеграм-каналов. Вскоре Министерство здравоохранения опровергло эти слухи.

То, что господин Мартынов, хоть и находится в больнице, но жив и не был заражен коронавирусом, «ННВ» тогда сообщил в телефонном разговоре сын бизнесмена Павел Мартынов.