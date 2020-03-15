Минздрав сообщил, что у Николая Мартынова тяжелая пневмония, и подтвердил, что владелец «Марко» не инфицирован коронавирусом
У гендиректора холдинга «Марко» Николая Мартынова тяжёлая форма воспаления лёгких, возможно, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких — такой вывод можно сделать из сообщения Минздрава.
В сегодняшнем заявлении пресс-службы министерства говорится, что в Беларуси сейчас несколько сотен пациентов больны воспалением легких и только у одного из них — причиной стал коронавирус и позднее обращение.
При этом у 64 человек заболевание протекает в тяжелой форме, и ни у одного из них нет COVID-19. В связи с пневмонией 34 пациентам проводится искусственная вентиляция легких и у всех у них отсутствует коронавирусная инфекция.
— Как, кстати, и у того пациента, о смерти которого вчера поспешили сообщить СМИ. Пациент, между прочим, не только жив, но и имеет положительную динамику от лечения и не заражён коронавирусом, — отмечается в этом сообщении.
На самом деле информацию о смерти Николая Мартынова некоторые СМИ сообщили позавчера, 14 марта, после публикации такой информации на одном из Витебских сайтов и перепечатки ее рядом телеграм-каналов. Вскоре Министерство здравоохранения опровергло эти слухи.
То, что господин Мартынов, хоть и находится в больнице, но жив и не был заражен коронавирусом, «ННВ» тогда сообщил в телефонном разговоре сын бизнесмена Павел Мартынов.
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1 каментар
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15/сакавік/2020 у 21:11
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