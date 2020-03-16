Неизвестные разлили ртуть в парке в Мазурино, спасатели собрали больше килограмма жидкого металла

ННВ • 16/3/20 12:47 • Здарэнні

Более килограмма ртути было разлито на асфальте в парке Совесткой Армии в Витебске в минувшее воскресенье, 15 марта.



В 14:50 по телефону 101 позвонил мужчина, остановившийся отдохнуть в парке. Он сообщил, что наткнулся на стеклянные осколки и разлитое вещество, похожее на ртуть.

К месту опасно находки направили подразделения МЧС. Приехавшие спасатели установили, что ртуть разлита на площади около трех квадратных метров на Мазуринской улице. Демерукуризационные работы проводили сотрудники пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь», они собрали 1,1 килограмма ртути ртутьсодержащих отходов.

Собранная ртуть находится в подразделении МЧС и будет утилизирована в соответствии с действующими требованиями, об этом «ННВ» сообщили в пресс-службе ведомства. Пострадавших нет.