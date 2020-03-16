Россия стала последней страной, закрывшей границу с Беларусью из-за коронавируса

ННВ • 16/3/20 13:39 • Палітыка

Все соседние с Беларусью страны закрыли свои границы из-за пандемии коронавируса, сегодня к ним присоединилась Россия, с которой у Витебской области наибольшая протяженность границы.



Информация о закрытии белорусско-российской границы появилась на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации:

— Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов, — приводятся там слова главы российского правительства Михаила Мишустина во время совещания с вице-премьерами.

Глава Беларуси Александр Лукашенко, сегодня во время принятия кадровых решений отозвался о закрытии границ так:

— Дошло до того, что наша родная Россия - подчеркиваю - закрыла границу с Беларусью, — отметил он, при этом констатировав, что в Беларуси относительно спокойная обстановка, — А Россия вся полыхает от коронавируса. Так кто от кого должен закрываться? Вопрос риторический.