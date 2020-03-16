В Браславе парень угнал служебный пикап и разбил его

Іван Дзедушкін • 16/3/20 21:29 • Здарэнні

Молодой человек в Браславе угнал служебный пикап, пока его поймали сотрудники ГАИ, он успел два раза устроить ДТП.



Когда ночью 14 мая сотрудники местной ГАИ остановили поврежденный пикап «Ford Ranger», оказалось что за рулем сидит пьяный 25-летний парень без прав, а авто принадлежит не ему, а фирме, на которой он трудится.

В ходе покатушек на служебном авто по райцентру, молодой человек протаранил тракторный прицеп и забор. Пикап был основательно помят, а нетрезвый водитель не пострадал.

В результате в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 УК. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СК.