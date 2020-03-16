В Браславе парень угнал служебный пикап и разбил его

• 16/3/20 21:29 • Здарэнні

Молодой человек в Браславе угнал служебный пикап, пока его поймали сотрудники ГАИ, он успел два раза устроить ДТП.
В Браславе парень угнал служебный пикап и разбил его. Фото СК

Когда ночью 14 мая сотрудники местной ГАИ остановили поврежденный пикап «Ford Ranger», оказалось что за рулем сидит пьяный 25-летний парень без прав, а авто принадлежит не ему, а фирме, на которой он трудится.

В ходе покатушек на служебном авто по райцентру, молодой человек протаранил тракторный прицеп и забор. Пикап был основательно помят, а нетрезвый водитель не пострадал.

В Браславе парень угнал служебный пикап и разбил его. Фото СК

В результате в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 УК. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СК.

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