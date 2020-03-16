В Чашниках мужчина разгромил «Табакерку», он вытащил из киоска кассовый аппарат
Табачный киоск ограбил 28-летний парень из Чашников — ему сильно хотелось курить.
Поздним вечером у молодого человека закончились сигареты, поэтому он вышел из дому и направился к ближайшей «Табакерке». Парень разбил остекление киоска и пытался дотянуться до сигарет.
Злоумышленника спугнула сработавшая сигнализация, но он успел прихватить несколько зажигалок и кассовый аппарат, в котором было более 600 рублей.
Скрывшегося молодого человека вскоре удалось задержать сотрудникам уголовного розыска местного РОВД. В его отношении уже возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
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