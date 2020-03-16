В Чашниках мужчина разгромил «Табакерку», он вытащил из киоска кассовый аппарат

Іван Дзедушкін • 16/3/20 14:07 • Здарэнні

Табачный киоск ограбил 28-летний парень из Чашников — ему сильно хотелось курить.



Поздним вечером у молодого человека закончились сигареты, поэтому он вышел из дому и направился к ближайшей «Табакерке». Парень разбил остекление киоска и пытался дотянуться до сигарет.

Злоумышленника спугнула сработавшая сигнализация, но он успел прихватить несколько зажигалок и кассовый аппарат, в котором было более 600 рублей.

Скрывшегося молодого человека вскоре удалось задержать сотрудникам уголовного розыска местного РОВД. В его отношении уже возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.