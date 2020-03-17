Коронавирусом заразились 17 жителей Витебской области — это 47% от всех по Беларуси

ННВ • 17/3/20 22:21 • Здароўе

На сегодняшний день в Витебской области тесты на коронавирус дали положительный результат у 17 человек.



— Из 17 заболевших на данный момент он РНК коронавируса уже полностью избавились 5 человек, — об этом в эфире ТРК «Витебск» сообщил начальник главного управления по охране здоровья Витебского облисполкома Юрий Деркач.

Эти люди уже не выделяют вирус и по истечении определенного срока могут быть выписаны из инфекционной больницы, куда помещают всех заразившихся. Там их содержат в специальном боксированном отделении.

Что касается контактировавших с заболевшими людей, т.е. контактов первого уровня, по словам господина Деркача у всех из них тесты дали отрицательный результат, По истечении 14 дней этих людей выпишут из инфекционки и других контактных центров.

По последней озвученной Министерством здравоохранения информации РНК коронавируса в Беларуси была лабораторно подтверждена у 36 человек, таким образом на Витебскую область приходится более 47%.