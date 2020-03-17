Матрасы для коров купит Оршанский стройтрест №18

Сяржук Серабро • 17/3/20 17:10 • Эканоміка

Тендер ориентировочной стоимостью 300 000 рублей на закупку матрасов для коров объявил Оршанский стройтрест №18.



Закупаемые матрасы предназначены для здания на 500 дойных коров строящейся вблизи деревни Чурилово Оршанского района молочно-товарной фермы на 2000 голов дойного стада.

Ранее «ННВ» сообщали о закупке доильного робота для этого молочно-товарного комплекса. Цена тендера на строительство объекта составила 71 640 055 рублей 14 копеек.