Министерство информации потребовало от сайта vitebsk.biz опровергнуть информацию о смерти Николая Мартынова
Министерство информации вынесло требование владельцу бизнес-портала vitebsk.biz опровергнуть недостоверную информацию о смерти владельца холдинга «Марко» Николая Мартынова.
Напомним, что эта информация была опубликована на сайте 13 марта, затем ее транслировали некоторые телеграм-каналы. В телефонном разговоре с «ННВ» информацию о смерти отца опроверг Павел Мартынов, позже с заявлением выступило Министерство здравоохранения.
Сайт vitebsk.biz оперативно удалил фейковую информацию и опроверг ее, а также принес извинения самому бизнесмену и его родным. Министерство информации среагировало спустя несколько дней, уже после публикации опровержения.
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