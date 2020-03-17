Министерство информации потребовало от сайта vitebsk.biz опровергнуть информацию о смерти Николая Мартынова

ННВ • 17/3/20 14:20 • Грамадства

Министерство информации вынесло требование владельцу бизнес-портала vitebsk.biz опровергнуть недостоверную информацию о смерти владельца холдинга «Марко» Николая Мартынова.



Напомним, что эта информация была опубликована на сайте 13 марта, затем ее транслировали некоторые телеграм-каналы. В телефонном разговоре с «ННВ» информацию о смерти отца опроверг Павел Мартынов, позже с заявлением выступило Министерство здравоохранения.

Сайт vitebsk.biz оперативно удалил фейковую информацию и опроверг ее, а также принес извинения самому бизнесмену и его родным. Министерство информации среагировало спустя несколько дней, уже после публикации опровержения.