Не карантин, а каникулы — с понедельника школы Витебска отправляют учеников по домам?
С 23 марта в школах Витебска могут начаться весенние каникулы, такие сообщения получили родители учеников в школьных чатах.
Таким образом, начало весенних каникул сместят на неделю вперед. Закончатся каникулы 5 апреля, в понедельник, 6 апреля, школьники должны вернуться за парты. Ранее планировалось, что каникулы начнутся с 29 марта.
Министерство образования Республики Беларусь пока не сообщала никакой информации о сроках переноса весенних каникул, так что не ясно — местная это инициатива или такое происходит по всей стране.
Напомним, что в Витебске в связи с эпидемией коронавируса с 12 и 14 марта карантин ввели на двух крупных предприятиях — «Белвест» и «Красный октябрь». При чем последняя фабрика, входящая в холдинг «Марко», остановила работу.
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1 каментар
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17/сакавік/2020 у 15:13
Оба слова начинаются на К, а какая разница!!!