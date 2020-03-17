Не карантин, а каникулы — с понедельника школы Витебска отправляют учеников по домам?

Сяржук Серабро • 17/3/20 14:41 • Здароўе

С 23 марта в школах Витебска могут начаться весенние каникулы, такие сообщения получили родители учеников в школьных чатах.



Таким образом, начало весенних каникул сместят на неделю вперед. Закончатся каникулы 5 апреля, в понедельник, 6 апреля, школьники должны вернуться за парты. Ранее планировалось, что каникулы начнутся с 29 марта.

Министерство образования Республики Беларусь пока не сообщала никакой информации о сроках переноса весенних каникул, так что не ясно — местная это инициатива или такое происходит по всей стране.

Напомним, что в Витебске в связи с эпидемией коронавируса с 12 и 14 марта карантин ввели на двух крупных предприятиях — «Белвест» и «Красный октябрь». При чем последняя фабрика, входящая в холдинг «Марко», остановила работу.