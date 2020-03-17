Труп женщины возле железной дороги в Полоцком районе обнаружил сельчанин

Іван Дзедушкін • 17/3/20 12:47 • Здарэнні

Вечером 16 марта в милицию позвонил мужчина и сообщил, что он нашел мертвую женщину у железнодорожных путей неподалеку от деревни Черемушкино Полоцкого района.



На место обнаружения трупа выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила на теле повреждения, характерные для травмирования железнодорожным транспортом. Рядом с погибшей нашли наушники, подключенные к мобильному телефону.

По предварительным данным, 31-летняя сельчанка днем шла домой в деревню Богатырскую по пути, проходящему через железную дорогу, по которой проезжал поезд. Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза, осмотрен поезд, опрошены машинист и родственники погибшей, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Милиция уточняет, что женщина была травмирована грузовым поездом, выполняющим ремонтные работы на станции Полоцк. В момент аварии она в наушниках переходила железнодорожное полотно и не услышала сигналы, которые подавал машинист состава. По факту ЧП ведется проверка.