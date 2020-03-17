В элетротранспорте Витебска с завтрашнего дня можно рассчитываться мобильным телефоном

• 17/3/20 21:48 • Падзеі

Заплатить за проезд при помощи смартфона с 18 марта можно будет в любом трамвае или троллейбусе Витебска.
QR-код в салоне троллейбуса №12 в Витебске. Фото Сергея Серебро

Со среды в городском электротранспорте возможность безналичной оплаты проезда посредством мобильного приложения «Оплати» будет реализована на всех маршрутах городского электрического транспорта, сообщает сайт филиала «Городской электрический транспорт г. Витебска».

Как писали «ННВ», оплата по QR-коду начала тестироваться в общественном транспорте Витебска с 25 февраля. Эту платежную систему тестировали на маршруте №12 троллейбуса и маршруте №45 автобуса.

Автобусный парк пока не сообщил о введении запуске мобильных платежей на всех маршрутах.

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    1 каментар

    1. Пантелеймон Голодед  
      17/сакавік/2020 у 22:26

      Лучше бы NFC прикрутили, чем эту галиматью со сканированием кодов...

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