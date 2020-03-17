В элетротранспорте Витебска с завтрашнего дня можно рассчитываться мобильным телефоном

Сяржук Серабро • 17/3/20 21:48 • Падзеі

Заплатить за проезд при помощи смартфона с 18 марта можно будет в любом трамвае или троллейбусе Витебска.



Со среды в городском электротранспорте возможность безналичной оплаты проезда посредством мобильного приложения «Оплати» будет реализована на всех маршрутах городского электрического транспорта, сообщает сайт филиала «Городской электрический транспорт г. Витебска».

Как писали «ННВ», оплата по QR-коду начала тестироваться в общественном транспорте Витебска с 25 февраля. Эту платежную систему тестировали на маршруте №12 троллейбуса и маршруте №45 автобуса.

Автобусный парк пока не сообщил о введении запуске мобильных платежей на всех маршрутах.