Весенние школьные каникулы переноситься не будут, решило Минобразования

Сяржук Серабро • 17/3/20 18:26 • Адукацыя

Весенние каникулы в школах начнутся с 30 марта, Министерство образования решило не переносить их начало.



— В последнее время в интернете, в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о переносе весенних каникул. Официально: график учебного процесса не изменяется. Никаких оснований для этого нет. Все учебные заведения должны работать в штатном режиме, — прокомментировали в министерстве.

Весенние школьные каникулы продлятся с 30 марта по 4 апреля.

В то же время в школьных чатах ряд родителей полны решимости оставить детей дома. Для этого потребуется написать заявление администрации учебного учреждения, а по возвращении ребёнка на занятия — предьявить справку о здоровье.