Яндекс.Транспорт начал отображать движение трамваев и троллейбусов в Витебске

Сяржук Серабро • 17/3/20 13:26 • Падзеі

В приложениях Яндекс.Транспорт и Яндекс.Карты начало отображаться движение всего транспорта — к автобусам добавились трамваи и троллейбусы.



Витебск появился в мобильном приложении Яндекс.Транспорт почти четыре года назад, однако все это время программа могла следить только за движением автобусов. Теперь к ним наконец добавился и элетротранспорт — трамваи и троллейбусы.

Для отображения перемещения Яндекс использует данные gps-трекеров, установленных на общественном транспорте, поэтому пассажиры, в идеале, должны видеть реальное движение подвижного состава. Источником данных для Яндекса в Витебске как и прежде является компания ООО «Тэкинсофт».

Напомним также, что с прошлого года на остановках общественного транспорта в Витебске начали устанавливать электронные табло с расписанием движения.