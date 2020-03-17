Яндекс.Транспорт начал отображать движение трамваев и троллейбусов в Витебске
В приложениях Яндекс.Транспорт и Яндекс.Карты начало отображаться движение всего транспорта — к автобусам добавились трамваи и троллейбусы.
Витебск появился в мобильном приложении Яндекс.Транспорт почти четыре года назад, однако все это время программа могла следить только за движением автобусов. Теперь к ним наконец добавился и элетротранспорт — трамваи и троллейбусы.
Для отображения перемещения Яндекс использует данные gps-трекеров, установленных на общественном транспорте, поэтому пассажиры, в идеале, должны видеть реальное движение подвижного состава. Источником данных для Яндекса в Витебске как и прежде является компания ООО «Тэкинсофт».
Напомним также, что с прошлого года на остановках общественного транспорта в Витебске начали устанавливать электронные табло с расписанием движения.
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