КГК: Оршанский стройтрест №8 расходовал 1,7 миллиона рублей дольщиков на свои нужды

Сяржук Серабро • 18/3/20 14:59 • Эканоміка

Нецелевое расходование средств дольщиков ОАО «Оршанский строительный трест № 18» выявлено Комитетом госконтроля Витебской области.



Контролерами было установлено, что трест с ноября 2018 года по январь 2019 года, являясь застройщиком объекта «Жилой дом № 33 второй очереди застройки в микрорайоне «Заднепровье-3» в г. Орша», использовал средства дольщиков в сумме 1 700 000 рублей, аккумулированных на специальных счетах, путем направления их на собственные цели.

В результате таких действий стройтреста на момент окончания строительства дома перед подрядными организациями, выполнявшими работы на объекте, образовалась дебиторская задолженность в размере 2 300 000 рублей, сообщает пресс-служба КГК.

Напомним, что в прошлом году власти занимались реанимацией Оршанского строительного треста № 18 под контролем того же КГК. Предприятию нашли новое руководство и обеспечили его заказами. Тогда сообщалось, что на техническое переоснащение треста направят 2 200 000 рублей. Совпадение?..