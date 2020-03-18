Новые купюры достоинством 20 и 50 рублей появятся в Беларуси

ННВ • 18/3/20 23:17 • Эканоміка

С 23 марта в Беларуси в обращения вводятся обновленные банкноты образца 2009 года номиналом 20 и 50 рублей.



Нацбанк уверят, что на новых банкнотах усилен защитный комплекс. Это сделано за счет дополнительного водяного знака, более широкой защитной нити, а на купюре в 50 рублей — еще и изображения с цветопеременным эффектом.

В дизайн выпускаемых в обращение купюр, по сравнению с уже находящимися в обращении, внесены следующие изменения:

исключен реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи;

приведены в соответствие с актуальным внешним видом изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах банкнот и указаны их названия;

вместо «2009» указан год выпуска в обращение – «2020»;

надпись "ПЯЦЬДЗЕСЯТ" на банкноте номиналом 50 рублей заменена на "ПЯЦЬДЗЯСЯТ".

Изображения новых банкнот и подробная информация об их защитном комплексе будут размещены на официальном сайте Национального банка Республики Беларусь в разделе «Банкноты и монеты» 23 марта.

Напечатали новые купюры акционерным обществом «Гознак» (Российская Федерация).

Банкноты образца 2009 года номиналом 20 и 50 рублей, выпущенные в обращение в 2016 году, остаются законным платежным средством Республики Беларусь.

Выпуск в обращение новых денежных знаков проводится в соответствии с постановлением Правления Нацбанка от 13 марта. Это мероприятие направлено на замену выводимых из обращения ветхих банкнот и оптимизацию защитного комплекса находящихся в обращении банкнот, сообщает пресс-служба Нацбанка.