Новые купюры достоинством 20 и 50 рублей появятся в Беларуси
С 23 марта в Беларуси в обращения вводятся обновленные банкноты образца 2009 года номиналом 20 и 50 рублей.
Нацбанк уверят, что на новых банкнотах усилен защитный комплекс. Это сделано за счет дополнительного водяного знака, более широкой защитной нити, а на купюре в 50 рублей — еще и изображения с цветопеременным эффектом.
В дизайн выпускаемых в обращение купюр, по сравнению с уже находящимися в обращении, внесены следующие изменения:
- исключен реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи;
- приведены в соответствие с актуальным внешним видом изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах банкнот и указаны их названия;
- вместо «2009» указан год выпуска в обращение – «2020»;
- надпись "ПЯЦЬДЗЕСЯТ" на банкноте номиналом 50 рублей заменена на "ПЯЦЬДЗЯСЯТ".
Изображения новых банкнот и подробная информация об их защитном комплексе будут размещены на официальном сайте Национального банка Республики Беларусь в разделе «Банкноты и монеты» 23 марта.
Напечатали новые купюры акционерным обществом «Гознак» (Российская Федерация).
Банкноты образца 2009 года номиналом 20 и 50 рублей, выпущенные в обращение в 2016 году, остаются законным платежным средством Республики Беларусь.
Выпуск в обращение новых денежных знаков проводится в соответствии с постановлением Правления Нацбанка от 13 марта. Это мероприятие направлено на замену выводимых из обращения ветхих банкнот и оптимизацию защитного комплекса находящихся в обращении банкнот, сообщает пресс-служба Нацбанка.
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