Пациентов в изолирующих капсулах привозят в Витебский диагностический центр. Фотофакт

ННВ • 18/3/20 13:40 • Падзеі

Жители Витебска сфотографировали выгрузку из машины скорой помощи пациента в изолирующей капсуле у входа в областной диагностический центр.



Эти фотографии были опубликованы в городском чате «Витебск: ПДД, экология, архитектура». Он сделаны днем 17 марта.

Витебский областной диагностический центр был закрыт для посещений несколько дней назад. На сайте центра сообщается, что оказание плановой консультативно-диагностической помощи временно приостановлено.

Возможно, что в ВОДЦ привозят пациентов с подозрением на инфицирование коронавирусом, для каких-то диагностических процедур, например — томографии.

Напомним, что вчера начальник главного управления по охране здоровья Витебского облисполкома Юрий Деркач сообщил журналистам, что РНК вируса COVID-19 обнаружена у 17 жителей Витебской области.