Пациентов в изолирующих капсулах привозят в Витебский диагностический центр. Фотофакт

• 18/3/20 13:40 • Падзеі

Жители Витебска сфотографировали выгрузку из машины скорой помощи пациента в изолирующей капсуле у входа в областной диагностический центр.

Эти фотографии были опубликованы в городском чате «Витебск: ПДД, экология, архитектура». Он сделаны днем 17 марта.

Выгрузка пациента у Витебского областного диагностического центра. Фото t.me/Vitebsk4People

Витебский областной диагностический центр был закрыт для посещений несколько дней назад. На сайте центра сообщается, что оказание плановой консультативно-диагностической помощи временно приостановлено.

Выгрузка пациента у Витебского областного диагностического центра. Фото t.me/Vitebsk4People

Возможно, что в ВОДЦ привозят пациентов с подозрением на инфицирование коронавирусом, для каких-то диагностических процедур, например — томографии.

Выгрузка пациента у Витебского областного диагностического центра. Фото t.me/Vitebsk4People

Напомним, что вчера начальник главного управления по охране здоровья Витебского облисполкома Юрий Деркач сообщил журналистам, что РНК вируса COVID-19 обнаружена у 17 жителей Витебской области.

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    1 каментар

    1. Пантелеймон Голодед  
      18/сакавік/2020 у 14:20

      А увозят?

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