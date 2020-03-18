Со стрельбой задерживали жителя Витебщины, угнавшего микроавтобус в Бресте. Видео

Іван Дзедушкін • 18/3/20 12:06 • Здарэнні

Угонщик успел проехать Бресткую и Минскую области, задержать его удалось только применив оружие, когда он мчался по направлению к Витебску.



17 марта житель Бреста позвонил в милицию и сообщил, что у него угнали микроавтобус «Volkswagen Transporter». Пока велись оперативно-следственные мероприятия, стало известно, что автомобиль находится уже в белорусской столице.

В поиску желтого микроавтобуса подключили сущиков Главного управления уголовного розыска МВД, вскоре они выяснили, что угонщик уже в Логойском районе и едет по трассе М-3 в Витебск.

Преследовать фургон стали сотрудники Госавтоинспекции Минской области, оперативники и участковый инспектор милиции Логойского райотдела. Водитель на команды остановиться не реагировал и продолжал удирать от погони.

После неоднократных предупреждений о применении оружия и выстрелов в воздух милиционеры открыли огонь по машине. На опушке леса фургон остановился, а водитель бросился бежать, но его удалось задержать.

Как оказалось, за рулем авто был ранее судимый 50-летний житель Витебской области. По предварительной информации, микроавтобус он угнал ночью с неохраняемой стоянки на Партизанском проспекте в Бресте. Сейчас мужчина водворен в ИВС. Следователями возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД.