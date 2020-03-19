Чем дезинфицируют общественный транспорт Витебска во время эпидемии коронавируса? Видео

ННВ • 19/3/20 22:39 • Здароўе

Общественный транспорт в Витебске начали несколько раз обрабатывать дезинфицирующим раствором. Что это за средство?



В эфире телеканала «Витебск» начальник Витебского троллейбусного депо Николай Козкин рассказал, что обрабатывать транспорт начали с 5 марта:

— Мы готовы проводить эти работы сколько потребуется и следим за складывающейся ситуаций, — сказал он.

Как рассказала работница, которая проводит дезинфекцию, санобработку делают после влажно уборки, а затем все протирают. Обработку делают три раза в день и ночью.

Дезраствор, которым проводится дезинфекция в репортаже не называется, однако в кадре видна емкость с 0,5-процентным раствором средства «Ансепт».

Это дезинфицирующий раствор белорусского производства, в состав которого входят алкилдиметилбензиламмоний хлорид — 5,5%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид — 2,5%, функциональные добавки.

«Анасепт» по заявлению производителя обладает бактерицидным (включая микробактерии туберкулёза), фунгицидным (дрожжевые грибы) и вирулицидным (включая парентеральные гепатиты, энтеровирусы, полиомиелит) действием.

Для бактерицидного и вирулицидного режима работы используют 0,5-процентный или 1-процентны раствор. В первом случае время экспозиции составляет 1 час, во втором — 30 минут.