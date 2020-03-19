Легковушка сгорела на улице Терешковой, еще одна повреждена

ННВ • 19/3/20 12:22 • Здарэнні

Пожар легкового автомобиля произошел 18 марта на улице Терешковой в Витебске.



Вечером, в 19:10, загорелся «Volkswagen Golf» 1994 года выпуска, стоящий во дворе одного из домов. В результате пожара этот легковой автомобиль был уничтожен огнем.

Кроме того из-за пожара был поврежден припаркованный рядом «Renault SANDERO», в этой легковушке пострадали задняя крышка и внутренняя отделка.

Причина пожара устанавливается. По предварительной версии «Volkswagen» мог загореться из-за короткого замыкания электропроводки, сообщается пресс-службой МЧС.