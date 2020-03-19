Медоборудование, выпущенное при Брежневе, и отсутствие в амбулатории окулиста — на что жаловались КГК жители Суража

Сяржук Серабро • 19/3/20 14:06 • Здароўе

В октябре жители городского поселка Сураж пожаловались КГК на устаревшее оборудование и отсутствие офтальмолога в амбулатории. Вместо того, чтобы решить проблему власти передали туда поломанный аппарат 1987 года выпуска.



Коллективное обращение по вопросу организации медицинского обслуживания в местной врачебной амбулатории поступило в ходе проведения руководством Комитета госконтроля Витебской области выездного приема граждан в Суражском сельисполкоме.

Местные жители жаловались на отсутствие возможности попасть на прием к окулисту, так как в штате амбулатории такого специалиста нет. Также граждан волновала проблема того, что в физиокабинете установлено оборудование, которому уже больше 30 лет и оно не всегда находится в исправном состоянии.

После завершения приема граждан представители областного комитета госконтроля посетили амбулаторию, чтобы сразу на месте выяснить, насколько обоснованы претензии жителей Суража.

Оказалось, что физиокабинет действительно оборудован хотя и устаревшей, но еще пригодной для использования аппаратурой. Здесь были установлены гальванизаторы «Поток-1» – 1984 и 1986 года выпуска, лампа «Соллюкс» ЛСС-6, выпущенная в 1979 году. А вот аппарат для импульсной терапии 1973 года выпуска уже вышел из строя и был списан, однако его так и не заменили на новый.

В результате руководство КГК поручило организовать выездное обслуживание офтальмологом амбулаторий Витебского района, в том числе в Сураже, также купить аппарат для импульсной терапии и изучить вопрос поэтапного переоснащения физиотерапевтического кабинета амбулатории.

Местные власти спустили жалобу местной поликлинике, а та вскоре отчиталась о решении всех проблем. Однако, при проверке оказалось, что реальных мер по организации приема врача-офтальмолога никто не принамал. В физиокабинет же Суражской амбулатории передали непригодный к использованию аппарат 1987 года выпуска с разрушенным корпусом.

По итогам этой проверки Комитет госконтроля Витебской области потребовал безотлагательно решить вопрос об организации выездных приемов врача-офтальмолога и передать в Суражскую амбулаторию исправный аппарат для использования в физиокабинете.

В результате на первый выездной прием в Сураже к офтальмологу обратилось 36 человек. Для Суражской амбулатории купили новый многофункциональный прибор для физиотерапии, который используется при заболеваниях костно-мышечной системы, болезнях органов дыхания, болезнях нервной системы, сахарном диабете, болезнях сердечно-сосудистой системы и при других заболеваниях, сообщает пресс-служба КГК.