На улице Терешковой снова поставят радары, соблюдайте скоростной режим

Іван Дзедушкін • 19/3/20 13:10 • Здарэнні

ГАИ решила повторно провести контроль скоростного режима на улице Терешковой в Витебске с помощью радаров.



Мобильные датчики скорости будут работать на улице Терешковой с 10:00 до 21:00, операция продлится с 19 марта по 1 апреля.

Время работы мобильных датчиков определено на основании результатов предыдущей процедуры контроля на данном участке дороги, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Напомним, что подобные мероприятия по контролю скоростного режима проводились на улице Терешковой с 11 по 17 марта.