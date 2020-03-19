Парень пристал к девушке на улице в Витебске, против него возбудили уголовное дело

Іван Дзедушкін • 19/3/20 13:41 • Здарэнні

Судом закончится неуместное ухаживание для 27-летнего жителя Витебска, который ночью 15 марта на улице приставал к девушке.



22-летняя витеблянка возвращалась из ночного клуба, когда к ней подошел незнакомый парень и попытался познакомиться. Получив отказ, молодой человек не отстал, и стал провожать девушку.

Когда та пыталась войти в свой подъезд, он стал хватать ее за руки и талию, не пуская в дверь. Витеблянке удалось вырваться, и она побежала на свой этаж, стужа в соседские двери.

Парню удалось догнать девушку у дверей её квартиры, после чего он ее толкнул. Однако, услышав, что на шум выходят соседи, хулиган убежал из подъезда.

Несмотря на сильный испуг, потерпевшая хорошо запомнила приметы пристававшего парня. Вскоре подозреваемого задержали, в отношении ранее судимого 27-летнего жителя Витебска возбудили уголовное дело, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.