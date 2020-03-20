Электронные билеты в витебских троллейбусах проверяют кондукторы. Ноу-хау IT-страны?
Мы разобрались, как работает оплата проезда в общественном транспорте Витебска при помощи qr-кода.
Как сообщали «ННВ», с 18 марта в троллейбусах и трамваях нашего города можно приобретать электронные билеты при помощи приложения «Оплати». Эта услуга тестировалась с 25 февраля, а теперь на электротранспорте переведена в промышленный режим.
Чтобы совершить платеж при помощи устройства, работающего на iOs, необходимо выполнить следующие шаги:
- Открыть приложение «Оплати»;
- Активировать сканер приложения;
- Навести его на qr-код, размещенный в салоне.
- Подтвердить оплату.
К сожалению, у приложения нет виджета, так что вызвать его с экрана блокировки вашего iPhone удастся только, если вы им часто пользуетесь и иконка попала в предложения Siri. Что касается скорости, то приложение работает очень быстро.
Сразу после оплаты к корреспонденту «ННВ» подошла кондуктор и попросила подтвердить приобретение электронного талончика. Для этого нужно просканировать qr-код кондуктора, и на экран будет выведен купленный билет.
Что касается компостеров, то их в троллейбусах Витебска пока не заметно. Но кондуктор подтвердила нашему изданию, что билеты на городской транспорт скоро можно будет покупать в киосках. Их гашение при помощи компостеров также будут проверять кондукторы.
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