Киркоров переносит концерты из-за коронавируса, приедет ли он на «Славянский базар»?

ННВ • 20/3/20 10:40 • Культура

Филипп Киркоров заявил о переносе ряда концертов на осень, а «Славянский базар в Витебске» пока никто переносить не собирается.



18 марта официальный сайт российской поп-звезды сообщил о переносе мартовских и апрельских концертов шоу #цветнастроения на осень, эти концерты были запланированы в странах Балтии и Санкт-Петербурге (Россия).

— Я не могу рисковать здоровьем поклонников и сотрудников зала. Все в ожидании, когда ситуация с COVID-19 стабилизируется и появится позитивный тренд, чтобы встретиться с вами! Соблюдайте правила, установленные государством, чтобы предотвратить распространение вируса и избежать паники и коллапса. Увидимся после карантина через пару месяцев и споём на КОРОНованной вечеринке #цветнастроения! — заявил Филипп Киркоров.

Впрочем, от певца тут уже ничего и не зависело, так как в связи с пандемией коронавируса большинство стран закрыло границы и остановило пассажирские авиаперелеты.

В то же время, дирекция «Славянского базара в Витебске», где анонсирован концерт Кирковрова, не рассматривает варианты переноса или отмены фестиваля из-за коронавируса.

— Дирекция продолжает работу над проектом. Ни у кого из наших партнеров не возникает вопросов или сомнений. Артисты не отказываются от участия. Критические моменты, как оказалось, еще больше сплачивают всех, кто работает над фестивалем. Сами артисты, их менеджеры звонят и просят держать их в курсе событий, если что-то изменится. Надеемся, что фестиваль пройдет без всяких переносов и тем более отмен в запланированные даты — с 13 по 21 июля 2020 года, — приводит слова директора фестиваля Глеба Лапицкого газета «Беларусь Сегодня».

На пресс-конференции по «Славянскому базару», которая прошла на днях, сообщили, что в связи с пандемией COVID-19 у фестиваля пока возникла только одна проблема — приостановка продаж билетов на концерт в ночь с 18 на 19 июля в Летнем амфитеатре, где должны выступить звезды «Евровидения». Это связано с отменой авиарейсов, что не позволяет просчитать логистику

В то же время часть культурно-массовых мероприятий, которые должны были пройти весной, Центр культуры «Витебск» переносит на май-июнь.