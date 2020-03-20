Минздрав опроверг то, что пациентка в Витебске умерла от коронавируса, но не назвал причину ее смерти

ННВ • 20/3/20 22:17 • Здароўе

Тест на коронавирус у пенсионерки из Витебска, которая 18 марта умерла, дал отрицательный результат, уверяет Министерство здравоохранения.



В своем заявлении министерство подтвердило, что такая пациентка была госпитализирована в одну из витебских больниц 15 марта. При поступлении ей был выставлен диагноз «пневмония». Хотя женщина никуда не выезжала из Беларуси, ее проверили на коронавирус.

— В связи с тем, что ей при поступлении был выставлен диагноз «пневмония», врачи, выполняя приказ Минздрава (все пневмонии типируются на коронавирус), конечно же, взяли у нее мазок. Такой же анализ было предложено сдать ближайшим родственникам. На следующий день (16 марта — ред.) пришел отрицательный результат на анализ пациентки, — утверждают представители министерства.

Ближайшие родственники умершей женщины получат результаты анализов на следующей неделе. Обязательный карантин ни муж, ни другие родственники (учитывая, что они были на похоронах) не обязаны соблюдать.

Обследование медперсонала ведомство объясняет тем, больница перепрофилирована на работу с острыми пневмониями и вирусными инфекциями. Поэтому сотрудники, опять таки согласно приказу, обязаны обследоваться раз в две недели.

В анамнезе пациентки — диабет, артериальная гипертензия, хронический бронхит и повышенная масса тела, сообщается в заявлении. Однако, что конкретно стало причиной нестарой еще женщины, министерство не уточняет.

Муж умершей пенсионерки подтвердил радио «Свобода», что у нее брали анализы на коронавирус. Однако опроверг информацию о захоронении женщины в закрытом гробу.

При этом несколько ранее портал onliner.by со ссылкой на этого же человека опубликовал информацию о том, что коронавирус у женщины якобы подтвердился, а также о том, что похоронить по-человечестки супругу невозможно. «Сказали всех отставить, никого и ничего не будет», — приводятся на сайте слова мужа умершей.

Министерство здравоохранения Республики Беларусь принесло соболезнования мужу и родственникам усопшей. «Это тяжелая утрата», — говорится в распространенном заявлении.