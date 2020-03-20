На вокзале в Витебске ремонтируют плитку, троллейбусы останавливаются на одной платформе. Фотофакт

Сяржук Серабро • 20/3/20 16:07 • Падзеі

Очередной ремонт плиточного покрытия начался на остановках общественного транспорта у витебского вокзала.



Сейчас ремонт идет у платформы, где останавливались троллейбусы, идущие по проспекту Фрунзе, поэтому весь транспорт подходит к ближней к зданию вокзала платформе и выстраивается в очередь.

Плиточное покрытие на Привокзальной площади ремонтируют регулярно, однако оно быстро выходит из строя из-за нагрузки, которую создают на тротуарную плитку тяжелые автобусы и троллейбусы. На эту проблему водители жаловались еще несколько лет назад.