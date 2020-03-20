На вокзале в Витебске ремонтируют плитку, троллейбусы останавливаются на одной платформе. Фотофакт
Очередной ремонт плиточного покрытия начался на остановках общественного транспорта у витебского вокзала.
Сейчас ремонт идет у платформы, где останавливались троллейбусы, идущие по проспекту Фрунзе, поэтому весь транспорт подходит к ближней к зданию вокзала платформе и выстраивается в очередь.
Плиточное покрытие на Привокзальной площади ремонтируют регулярно, однако оно быстро выходит из строя из-за нагрузки, которую создают на тротуарную плитку тяжелые автобусы и троллейбусы. На эту проблему водители жаловались еще несколько лет назад.
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1 каментар
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20/сакавік/2020 у 17:19
это жесть !!!! Но зато растет ВВП. Неделю ,если не больше ,латали одну половину /ближе к вокзалу/, теперь взялись за вторую ... Пока полностью с нуля не переделают- толку не будет...