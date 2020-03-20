Соседи спасли старика на пожаре в Витебском районе, он в больнице с ожогами

ННВ • 20/3/20 9:41 • Здарэнні

Вечером 19 марта произошел пожар в деревне Старое Село Витебского района, соседям удалось спасти 72-летнего пенсионера, у которого загорелась квартира.



Пожар обнаружила соседка, которая сообщила об этом жившим по соседству мужчинам. Они вошли в квартиру, которая была заполнена дымом, и нашли престарелого мужчину на полу в комнате рядом с горящей кроватью.

После того как пострадавшего пенсионера вынесли на открытый воздух, мужчины потушили его кровать водой. После осмотра «скорой» старика госпитализировали в больницу с ожогами различной степени.

В результате пожара в комнате уничтожены постельные принадлежности, закопчены стены и потолок. По предварительной версии возгорание в квартире могло произойти из-за неосторожности при курении хозяина, сообщается пресс-службой МЧС.