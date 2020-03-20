Житель Глубокского района разбился возле Бегомля, его авто врезалось в дерево
Смертельное ДТП произошло 19 марта неподалеку от Бегомля на 104 километре автодороги «Минск—Витебск» в Докшицком районе.
Около 18:00 61-летний водитель «Citroën C5» не справился с управлением, и легковушка вылетела в кювет, а потом врезалась в придорожное дерево.
В результате аварии водитель, житель Глубокского района, погиб на месте происшествия. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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