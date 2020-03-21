Две больницы в Витебске готовы принять больных пневмонией, в области 350 аппаратов ИВЛ

Дайджэст • 21/3/20 19:56 • Здароўе

Для оказания помощи пациентам с острыми респираторными инфекциями и пневмонией в Витебске подготовлены две больницы.



У медиков Витебской области есть 350 аппаратов искусственной вентиляции легких, из них около 30 имеют возможность автономной работы, без централизованной подачи кислорода, об этом «Витебским вестям» рассказал начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Юрий Деркач.

Витебский областной диагностический центр на время эпидемии перепрофилирован для диагностики только лиц с острыми респираторными вирусными инфекциями, которые нуждаются в дополнительном обследовании.

На наличие коронавируса сейчас проверяют пациентов с пневмонией, людей с признаками ОРВИ, которые имеют в анамнезе контакт первого и второго уровней с теми, у кого тест на носительство РНК коронавируса дал положительный результат.

Для этого в Витебской области организовано более 20 пунктов забора биоматериала на лабораторное исследование на COVID-19. Тесты делаются только по показаниям.

При подозрении на коронавирус не следует посещать поликлинику, анеобходимо позвонить по телефонам:

в Витебске — 8 (0212) 67-36-44,

Полоцке — 8 (0214) 74-39-44,

Новополоцке — 8 (0214) 57-36-44,

Орше — 8 (0216) 51-34-41 и 51-34-48.

Также жители областного центра могут звонить по телефонам поликлиник города:

Витебская городская центральная поликлиника

ул. Ген. Маргелова, 2

тел. 36-58-74, 36-59-11, 36-59-16, 36-58-68;

Городская поликлиника №1

ул. Терешковой, 30

тел. 61-96-66, 66-58-55, 66-77-28;

Городская поликлиника №2

ул. Горького, 90а

тел. 37-32-01, 37-48-81, 37-36-82;

Городская поликлиника №4

ул. Б. Хмельницкого, 24

тел. 26-17-48, 26-17-29, 26-17-33;

Филиал №5 ГУЗ «ВГЦП»

ул. Гагарина, 106)

тел. 37-35-90, 55-22-11;

Витебская городская клиническая поликлиника №3

Московский пр-т, 43а

тел. 36-08-42, 36-08-35, 36-08-38;

Витебская городская поликлиника №6

ул. Кондратьева, 16)

тел. 66-31-42, 66-05-61, 66-33-45;

Витебская городская поликлиника №7

ул. Локомотивная, 14

тел. 33-20-33.

Если у человека есть риск коронавируса, «скорая» госпитализирует его в инфекционное отделение.