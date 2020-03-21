Россиянина и двух жителей Толочинского района будут судить за переправку в ЕС вьетнамцев

Іван Дзедушкін • 21/3/20 18:55 • Здарэнні

Преступная группа, организовавшая переправку нелегалов в Литву через территорию Витебской области, скоро предстанет перед судом.



В группу входил россиянин, который выполнял функции проводника, готовя «окна» на границе и двое белорусов — 30- и 33-летний жители Толочинского района. Их задержали 19 сентября в нескольких километрах от литовской границы в Браславском районе, когда они везли трех вьетнамцев.

Теперь следственными органами установлено, что белорусы с 11 по 13 сентября 2018 года с использованием помогли перебраться из России в Европейский союз шести гражданам Социалистической Республики Вьетнам, у которых не был виз Республики Беларусь и государств – участников Шенгенского соглашения. В 2019 году они же и россиянин с 11 по 12 сентября переправили в Литву еще четырех граждан Вьетнама.

Теперь всех троих обвиняют в организации незаконной миграции группой лиц — по части 2 статьи 371-1 УК. Витебская областная прокуратура изучила это уголовное дело и направила его для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба ведомства.