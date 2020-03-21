В Билево не будут прокладывать контактную сеть для троллейбусов?

Сяржук Серабро • 21/3/20 14:07 • Эканоміка

Витебск, похоже, отказался от идеи оборудования продолжения проспекта Строителей в Билево контактной сетью для троллейбусов. Что придумали вместо этого, что за новые троллейбусы появятся в городе и сколько они стоят?



Напомним, что согласно документации, опубликованной еще в 2013 году, для движения троллейбусов по новому участку проспекта Строителей в Билево предполагалось в 6-ю очередь строительства объекта построить рядом с насосной станцией третьего подъема тяговую подстанцию для троллейбусов с выходом главного фасада на Старобабиновичский тракт.

Сейчас, судя по всему, от этой идеи отказались в пользу троллейбусов с автономным ходом. Так, газета «Беларусь Сегодня» приводит слова директора филиала «Городской электрический транспорт г. Витебска» Сергея Медведева:

—В Витебске, к примеру, скоро откроется проезд с проспекта Строителей в микрорайон Билево. Чтобы построить там контактную сеть для классического троллейбуса (опоры, провода, тяговые подстанции), требовалось 8 000 000 рублей. Но, имея гибридные троллейбусы, мы не стали этого делать, а часть сэкономленных денег пустили на развитие нашего предприятия.

Таким образом, получается, что деньги, вместо строительства тяговой подстанции и контактной сети в Билево, горэлектротранспорт на расширение парка подвижного состава с возможностью автономного хода.

Сейчас в Витебске два таких троллейбуса с сочлененным кузовом, и четыре — с одинарным. Как сообщали «ННВ», в этом году должны появиться еще десять машин с обычным кузовом, и одна — с «гармошкой» (ее должны доставить в город до конца месяца).

Что касается партии в десять троллейбусов с автономным ходом, то, как стало известно из материала «СБ», ее закупили не у «Белкомунмаша», а у «МАЗа». Отличительной особенностью этой модели является размещение батарей АХ на крыше, что позволило оставить вместимость салона на уровне обычных машин, работающих только от контактной сети.

Мазовские троллейбусы с автономным ходом модели «МАЗ-203Т21» эксплуатируются в Гродно. Они вмещают 83 человека и имеют в салоне 32 кресла. Эти троллейбусы оснащены двумя литий-титановыми батарейными модулями, что гарантирует минимум 15 километров автономного хода.

В начале года троллейбусы с автономным ходом «МАЗ» закупил Минск, тогда tut.by сообщал, что одна такая машина обходится столице в 560 000 рублей.