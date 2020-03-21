В воскресенье в Витебской области ожидается сильный ветер, объявлен оранжевый уровень опасности

ННВ • 21/3/20 14:36 • Экалогія

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси, из-за ожидающегося завтра сильного ветра.



По прогнозам синоптиков в Витебской области, а также на большей территории страны 22 марта ожидается усиление ветра порывами со скоростью до 20 метров в секунду.

Ночью на Витебщине значительно похолодает — столбик термометра может опуститься до отметки -6 °C. Днем в воскресенье на территории области возможны кратковременные осадки — мокрый снег или дождь.