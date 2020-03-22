Более 3000 евро на покупку мобильной бани для Витебского района выделила Германия

ННВ • 22/3/20 21:34 • Здароўе

Мобильная баня для сельчан появится в Витебском районе благодаря помощи посольства Федеративной Республики Германия.



После изучения ситуация в социально-бытовых услуг оказалось, что в деревнях района людям пожилого возраста и людям с инвалидностью трудно проводить гигиенические процедуры и стирать белье что из-за отсутствия общественных. Им приходится таскать воду от колодца или колонки, находящихся, зачастую далеко от дома.

Собственную баню содержать в пригодном состоянии людям преклонного возраста становится все трудней, ведь для этого нужно ремонтировать здание и печь, покупать дрова, да и топить баню для одного человека очень накладно.

Поэтому ТЦСОН Витебского района решил закупить мобильную баню, которая будет установлена в одной из деревень, а также ее должны возить другие отдаленные деревни. Деньги на этот проект выделят посольство Федеративной Республики Германия, это сумма в 8674 рубля.

Баню установят в Яновичах. Кроме нее купят еще и стиральную машину, которую поместят в отделении дневного пребывания для пожилых людей в городском поселке Яновичи, где будут оказываться услуги по стирке белья, сообщает газета «Жыццё Прыдзвіння».