Более 3000 евро на покупку мобильной бани для Витебского района выделила Германия
Мобильная баня для сельчан появится в Витебском районе благодаря помощи посольства Федеративной Республики Германия.
После изучения ситуация в социально-бытовых услуг оказалось, что в деревнях района людям пожилого возраста и людям с инвалидностью трудно проводить гигиенические процедуры и стирать белье что из-за отсутствия общественных. Им приходится таскать воду от колодца или колонки, находящихся, зачастую далеко от дома.
Собственную баню содержать в пригодном состоянии людям преклонного возраста становится все трудней, ведь для этого нужно ремонтировать здание и печь, покупать дрова, да и топить баню для одного человека очень накладно.
Поэтому ТЦСОН Витебского района решил закупить мобильную баню, которая будет установлена в одной из деревень, а также ее должны возить другие отдаленные деревни. Деньги на этот проект выделят посольство Федеративной Республики Германия, это сумма в 8674 рубля.
Баню установят в Яновичах. Кроме нее купят еще и стиральную машину, которую поместят в отделении дневного пребывания для пожилых людей в городском поселке Яновичи, где будут оказываться услуги по стирке белья, сообщает газета «Жыццё Прыдзвіння».
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