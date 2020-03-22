Штаб по борьбе с распространением коронавируса создали на «Нафтане». Запрещены все иностранные командировки

ННВ • 22/3/20 14:26 • Здароўе

Штаб по координации действий для предупреждения распространения инфекций работает на ОАО «Нафтан» в Новополоцке, его возглавил гендиректор. На предприятии предприятия оперативно реагируют на ситуацию и выполняют мероприятия для противодействия распространению коронавируса.



В частности на заводе запретили все командировки за пределы Беларуси и ввели ограничение на прием иностранных делегаций. Кроме того на «Нафтане» минимизируют количество заседаний, совещаний, штабов с большим количеством участников, сообщает газета «Вестник Нафтана».

Медперсонал заводской поликлиники контролирует здоровье работников, которые возвращаются из отпуска, проведенного за рубежом. При этом в поликлинике временно, сроком на две недели, приостановлены плановые профосмотры, но ведется дополнительный прием заводчан, которые обращаются за помощью.

Также предприятие ограничивает участие заводчан во внешних во внешних культурно-массовых мероприятиях.

Что касается санитарно-гигиенических мер, то на «Нафтане» организован пошив марлевых повязок. Ведется дополнительная обработка помещений с использованием дезинфицирующих средств, установлены дополнительные дозаторы с антисептиками.