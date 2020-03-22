Умер в больнице пенсионер, которого спасли на пожаре в Витебском районе

Іван Дзедушкін • 22/3/20 10:00 • Здарэнні

Утром 21 марта в больнице умер 72-летний житель деревни Старое Село Витебского района, которого на пожаре спасли соседи.



Как сообщали «ННВ», вечером 19 марта соседка увидела дым, идущий из квартиры пенсионера. Она сообщила об этом трем мужчинам, которые вошли в помещение и вынесли на воздух старика, который лежал на полу у горящей кровати, а затем затушили огонь.

Пострадавшего престарелого мужчину доставили в медучреждение, но спасти его жизнь медикам не удалось. 21 марта в 7:00 пенсионер умер в больнице, сообщается пресс-службой МЧС.