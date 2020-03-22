В Витебске такси сбило пешехода на зебре, ДТП произошло на площади Ленина

Іван Дзедушкін • 22/3/20 19:18 • Здарэнні

Утром 22 марта автомобиль такси сбил 47-летнуюю женщину, переходившую проезжую часть на разрешающий сигнал светофора на площади Ленина в Витебске.



ДТП произошло около 9:00 на пешеходном переходе возле дома №21/67 на улице Урицкого. 37-летний водитель на автомобиле «Ford Focus» совершил наезд на переходившую улицу на разрешающий сигнал светофора женщину.

В результате наезда витеблянка получила травмы и ее пришлось доставить Витебскую областную клиническую больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.