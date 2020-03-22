В Витебске такси сбило пешехода на зебре, ДТП произошло на площади Ленина

• 22/3/20 19:18 • Здарэнні

Утром 22 марта автомобиль такси сбил 47-летнуюю женщину, переходившую проезжую часть на разрешающий сигнал светофора на площади Ленина в Витебске.
В Витебске такси сбило пешехода на зебре, ДТП произошло на площади Ленина. Фото ГАИ

ДТП произошло около 9:00 на пешеходном переходе возле дома №21/67 на улице Урицкого. 37-летний водитель на автомобиле «Ford Focus» совершил наезд на переходившую улицу на разрешающий сигнал светофора женщину.

В Витебске такси сбило пешехода на зебре, ДТП произошло на площади Ленина. Фото ГАИ

В результате наезда витеблянка получила травмы и ее пришлось доставить Витебскую областную клиническую больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

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    1 каментар

    1. Пантелеймон Голодед  
      22/сакавік/2020 у 19:41

      Странно, что за рулем не 18-летний пацан...

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