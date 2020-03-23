Более 143 000 рублей получит Витебская область на борьбу с коронавирусом

Сяржук Серабро • 23/3/20 13:38 • Здароўе

Правительство выделило на мероприятия по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, Витебская область получит 143 183 рубля.



Постановлением от 21 марта Министерству финансов Беларуси поручено 2 351 413 рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией. Эти деньги берутся из средств, предусмотренных в бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.

Витебская область в виде межбюджетного трансферта получит в консолидированный бюджет 143 183 рубля, что на данный момент составляет примерно 52 000 евро. Бюджет Минска получает 634 110 рублей. Еще 450 120 рублей выделено Республиканскому научно-практическому центру эпидемиологии и микробиологии. Остальные 1 574 120 рублей направляются Министерству здравоохранения.