Более 143 000 рублей получит Витебская область на борьбу с коронавирусом

• 23/3/20 13:38 • Здароўе

Правительство выделило на мероприятия по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, Витебская область получит 143 183 рубля.
Медицинская маска. деньги, евро. Фото pixabay.com

Постановлением от 21 марта Министерству финансов Беларуси поручено 2 351 413 рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией. Эти деньги берутся из средств, предусмотренных в бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.

Витебская область в виде межбюджетного трансферта получит в консолидированный бюджет 143 183 рубля, что на данный момент составляет примерно 52 000 евро. Бюджет Минска получает 634 110 рублей. Еще 450 120 рублей выделено Республиканскому научно-практическому центру эпидемиологии и микробиологии. Остальные 1 574 120 рублей направляются Министерству здравоохранения.

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    3 каментарыя

    1. Пантелеймон Голодед  
      23/сакавік/2020 у 13:48

      В Витебске вроде была чуть не половина заболевших, а получим в 4 раза меньше Минска?..

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    2. Virginiya Brilliant  
      23/сакавік/2020 у 13:48 1

      Кто у вас текст проверяет? Ошибка на ошибке : ВитебскаЯ область на борьбу с корОнавирусом!!!

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    3. Pcholkin  
      23/сакавік/2020 у 14:25 2

      на борьбу с коронавирусной инфекцией

      Как можно бороться с тем, чего у нас нет?! 👿
      Это, просто, отмывание грошей! 👿
      Это, очевидно, заговор какой-то! 👿
      И понятно против кого! 👿
      Вакульчика на них нет! 👿

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