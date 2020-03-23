Более 143 000 рублей получит Витебская область на борьбу с коронавирусом
Правительство выделило на мероприятия по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, Витебская область получит 143 183 рубля.
Постановлением от 21 марта Министерству финансов Беларуси поручено 2 351 413 рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией. Эти деньги берутся из средств, предусмотренных в бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.
Витебская область в виде межбюджетного трансферта получит в консолидированный бюджет 143 183 рубля, что на данный момент составляет примерно 52 000 евро. Бюджет Минска получает 634 110 рублей. Еще 450 120 рублей выделено Республиканскому научно-практическому центру эпидемиологии и микробиологии. Остальные 1 574 120 рублей направляются Министерству здравоохранения.
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3 каментарыя
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23/сакавік/2020 у 13:48
В Витебске вроде была чуть не половина заболевших, а получим в 4 раза меньше Минска?..
23/сакавік/2020 у 13:48 1
Кто у вас текст проверяет? Ошибка на ошибке : ВитебскаЯ область на борьбу с корОнавирусом!!!
23/сакавік/2020 у 14:25 2
на борьбу с коронавирусной инфекцией
Как можно бороться с тем, чего у нас нет?! 👿
Это, просто, отмывание грошей! 👿
Это, очевидно, заговор какой-то! 👿
И понятно против кого! 👿
Вакульчика на них нет! 👿