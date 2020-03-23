Исчезла фотоловушка, установленная возле Золотой рыбки. Неужели и ее украли?

• 23/3/20 20:46 • Здарэнні

Фотоловушка, недавно установленная на фонаре недалеко от скульптуры рыбки в устье Витьбы, исчезла.
Исчезла фотоловушка, установленная возле Золотой рыбки. Фото Сергея Серебро

Это устройство было обнаружено корреспондентом «ННВ» 8 марта, наше издание предположило, что ее установила милиция, чтобы поймать вандалов. Это предположение оказалось не верным, в милиции «ННВ» прокомментировали, что не занимаются установкой фотоловушек.

На одном из фонарных столбов неподалеку от скульптуры рыбки появилась фотоловушка. Фото Сергея Серебро

Оказалось, что это инициатива УКПП «Витебское городское ЖКХ». Таким образом, власти города надеялись защитить скульптуру рыбки от вандалов и охотников за металлом, спустя несколько дней сообщила городская газета «Витьбичи».

На одном из фонарных столбов неподалеку от скульптуры рыбки появилась фотоловушка. Фото Сергея Серебро

Однако сегодня устройства наблюдения и фотофиксации не оказалось на фонарном столбе. Может быть, витебские коммунальщики разуверились в своей спецоперации и сняли фотоловушку. А может, произошел курьез, и она стала жертвой злоумышленников? Ведь в отличие от бесполезного силуминового ключа из пасти рыбки, такой прибор стоит в районе 350 рублей.

Исчезла фотоловушка, установленная возле Золотой рыбки. Фото Сергея Серебро

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