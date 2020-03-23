Исчезла фотоловушка, установленная возле Золотой рыбки. Неужели и ее украли?

Сяржук Серабро • 23/3/20 20:46 • Здарэнні

Фотоловушка, недавно установленная на фонаре недалеко от скульптуры рыбки в устье Витьбы, исчезла.



Это устройство было обнаружено корреспондентом «ННВ» 8 марта, наше издание предположило, что ее установила милиция, чтобы поймать вандалов. Это предположение оказалось не верным, в милиции «ННВ» прокомментировали, что не занимаются установкой фотоловушек.

Оказалось, что это инициатива УКПП «Витебское городское ЖКХ». Таким образом, власти города надеялись защитить скульптуру рыбки от вандалов и охотников за металлом, спустя несколько дней сообщила городская газета «Витьбичи».

Однако сегодня устройства наблюдения и фотофиксации не оказалось на фонарном столбе. Может быть, витебские коммунальщики разуверились в своей спецоперации и сняли фотоловушку. А может, произошел курьез, и она стала жертвой злоумышленников? Ведь в отличие от бесполезного силуминового ключа из пасти рыбки, такой прибор стоит в районе 350 рублей.