Отчисленная из витебского лицея девушка должна заплатить более 80 рублей за полтора месяца учебы

ННВ • 23/3/20 23:31 • Адукацыя

По решению суда, девушка, которую отчислили из одного из лицеев Витебска за прогулы, должна заплатить 82 рубля 58 копеек.



После окончания школы эта девушка никуда не поступила и обратилась в правление по труду, занятости и социальной защите Витебского горисполкома. Там с ней заключили договор о профессиональном обучении и трудоустройстве, а затем отправили в лицей учиться на повара.

Вероятно, будущая профессия не приглянулась юной витеблянке, так как через полтора месяца ее отчисли из учреждения образования за продолжительное отсутствие на занятиях.

Несмотря на непродолжительный период прохождения обучения, на это было затрачено 82 рубля 58 копеек. Возмещать затраты ни девушка, ни ее родители добровольно не стали.

Это стало основанием для предъявления прокурором города Витебска искового заявления в суд о взыскании денежных средств, затраченных на обучение. Судом постановлено взыскать 82 рубля 58 копеек с девушки, а при отсутствии у нее доходов и иного имущества, достаточного для возмещения затрат, поскольку она несовершеннолетняя, взыскать расходы с родителей девушки, сообщает прокуратура города.