Пенсии лишилась жительница Орши, поверив в акцию от банка, о которой ей сообщила виртуальная знакомая в соцсети

Іван Дзедушкін • 23/3/20 14:35 • Здарэнні

Пенсионерке из Орши пообещали 150 рублей за участие в акции, которую, якобы, проводил «Беларусбанк», в результате с ее карточки сняли все деньги.



В одной из соцсетей оршанка получила сообщение о том, что пенсионеры могут получить по 150 рублей, деньги, якобы, раздает банк. Собеседница обещала пенсионерке получить приз, для этого ей требовались реквизиты банковской карты.

Жительница Орши сначала опасалась отправлять данные карточки, но очень хотела получить деньги. Решившись, она написала «знакомой» и отправила ей все данные банковской карты. А потом пошла в банкомат, смотреть пришел ли перевод.

Увы, пополнения счета пенсионерка не дождалась, наоборот — с ее счета сняли все деньги, которые там оставались. В результате женщина потеряла более 400 рублей, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома. Когда она обратилась в банк, там очень удивились и сообщили ей, что никаких акций не проводили.

Напомним, что подобный случай был в Витебске осенью прошлого года, тогда витеблянка потеряла почти 1900 рублей, поверив собеседнице в соцсети.