Сильные ожоги получил пенсионер в Докшицком районе, пытаясь спасти горящий дом. Видео

ННВ • 23/3/20 12:13 • Здарэнні

При тушении загоревшегося дома в деревне Осово Докшицкого района пострадал 63-летний хозяин жилья.



Сообщение о горящем бревенчатом доме на Центральной улице спасатели получили от сельчанки в 23:48 22 марта. Примерно через 14 минут к месту пожара подъехала первая машина МЧС, дом к этому времени уже горел открытым пламенем.

Пенсионер, живущий в загоревшемся доме, пытался потушить пожар самостоятельно и получил ожоги рук и спины 1-3-ей степени на 20% площади тела. Его осмотрели медики бригадой «скорой» и госпитализировали в Докшицкую центральную районную больницу.

В результате пожара огнем в доме были уничтожена крыша и повреждены потолочное перекрытие, имущество, а также закопчены стены.

Сейчас устанавливается причина пожара. По предварительной версии специалистов дом мог загореться из-за неосторожного обращения с огнем хозяином при курении, сообщается МЧС.