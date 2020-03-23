Витебская афиша с 23.3.2020 по 29.3.2020 года

Ульяна Церашкова • 23/3/20 10:31 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 23 по 29 марта 2020 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.



Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

23.03–25.03

"Тролли. Мировой тур". Анимация, приключения, экшн, 3D, США, 6+ (8:40, 14:00, 17:20; 10:10, 11:55). Цена: 6,30–7,10.

"Чудо – детки. Непутёвые волшебники". Приключения, семейный, фэнтези, Германия, 6+ (10:20, 15:40). Цена: 5,70–6,60.

"Номер один". Комедия, Россия, 12+ (19:40). Цена: 5,70–6,60.

"Мои мысли тихие". Драма, комедия, Украина, 18+ (21:30). Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Цена: 5,70–6,60.

"Бладшот", США, 16+. Фантастика, экшн (21:30). Цена: 5,70–6,60.

"Отель "Белград". Романтическая комедия, Россия, 6+ (17:30). Цена: 4,70–5,50.

"Вперёд". Анимация, приключения, триллер, США, в 3D, 6+ (12:05,13:35). Цена: 5,20–6,00.

"Зов предков". Приключения, семейный, США, 6+ (15:30). Цена: 4,70–5,50.

"Лёд 2". Драма, мелодрама, спорт, Россия, 6+ (19:05). Цена: 4,70–5,50.

26.03–1.03

"Джентльмены". Боевик, криминал, США, 18+ (19:30, 21:40). Цена: 5,70–6,60.

"Туннель: опасно для жизни". Катастрофа, Норвегия, 16+ (17:15, 21:30). Цена: 5,70–6,60.

"Мой сябар спадар Персіваль". Триллер, Австралия, 6+ (8:25; 9:35). Фильм демонстрируется на белорусском языке. Цена: 5,70–6,60.

"Тролли. Мировой тур". Анимация, приключения, экшн, 3D, США, 6+ (10:20 –2D; 14:00 – 3D; 15:45 – 2D). Цена: 6,30–7,10.

"Чудо – детки. Непутёвые волшебники". Приключения, семейный, фэнтези, Германия, 6+ (11:30). Цена: 5,70–6,60.

"Номер один". Комедия, Россия, 12+ (13:20). Цена: 5,70–6,60.

"Бладшот", США, 16+. Фантастика, экшн (17:25; 15:05). Цена: 4,70–5,50.

"Отель "Белград". Романтическая комедия, Россия, 6+ (19:20). Цена: 4,70–5,50.

"Вперёд". Анимация, приключения, триллер, США, в 3D, 6+ (12:00). Цена: 5,20–6,00.

кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (работает бесплатный доступ в интернет через беспроводную сеть Wi-Fi)

23.03–25.03

"Тролли. Мировой тур". Анимация, приключения, экшн, 3D, США, 6+ (8:10, 9:45, 11:30, 13:15, 17:00). Цена: 6,30–7,10.

"Чудо – детки. Непутёвые волшебники". Приключения, семейный, фэнтези, Германия, 6+ (9:10, 13:00, 14:45). Цена: 5,70–6,60.

"Бладшот", США, 16+. Фантастика, экшн (16:30, 18:40). Цена: 5,70–6,60.

"Вперёд". Анимация, приключения, триллер, США, в 3D, 6+ (15:00; 11:00). Цена: 5,20–6,00.

"Отель "Белград". Романтическая комедия, Россия, 6+ (19:10). Цена: 5,70–6,60.

" Человек-невидимка". Триллер, ужасы, фантастика, боевик, драма, Австралия, США, 18+ (21:20). Цена: 4,70–5,50.

"Лёд 2". Драма, мелодрама, спорт, Россия, 6+ (20:50). Цена: 4,70–5,50.

26.03–1.03

"Джентльмены". Боевик, криминал, США, 18+ (18:40, 20:50). Цена: 5,70–6,60.

"Туннель: опасно для жизни". Катастрофа, Норвегия, 16+ (19:30; 14:30). Цена: 5,70–6,60.

"Мой сябар спадар Персіваль". Триллер, Австралия, 6+ (8:20; 10:40). Фильм демонстрируется на белорусском языке. Цена: 5,70–6,60.

"Тролли. Мировой тур". Анимация, приключения, экшн, 3D, США, 6+ (10:10 (2D), 11:55 (3D), 17:40 (2D). Цена: 6,30–7,10.

"Чудо – детки. Непутёвые волшебники". Приключения, семейный, фэнтези, Германия, 6+ (8:40, 12:40). Цена: 5,70–6,60.

"Бладшот", США, 16+. Фантастика, экшн (16:30). Цена: 4,70–5,50.

"Вперёд". Анимация, приключения, триллер, США, в 3D, 6+ (13:40). Цена: 5,20–6,00.

"Отель "Белград". Романтическая комедия, Россия, 6+ (15:40). Цена: 4,70–5,50.

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"Верю в любовь". Мелодрама, США, 12+.

Витебская областная филармония

**улица Ленина, 69, тел. 36-83-87

29.03 (11:00) Музыкально-игровая программа «Карамелька и Горошинка в интернете».

27.03 (19:00) «Пять минут длиною в жизнь». Вечер эстрадной музыки к 85-летию со дня рождения Людмилы Гурченко.

Концертный зал «Витебск»

**парк имени Фрунзе

27.03 (19:00) Творческий вечер Дмитрия Харатьяна.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96

27.03 (19:00) «Дом на мяжы». Міжнароднаму дню тэатра прысвячаецца. Трагікамедыя па п'есах Славаміра Мрожака.

28.03 (18:00) «Матылёк... Матылёк...» Меладрама.

29.10 (18:00) «Яшчэ раз пра каханне». Жыццёвыя гісторыі.

31.03 (19:00) «Дурнічка». Лірычная камедыя.

1.04 (19:00) «Мая жонка – падманшчыца». Камедыя.

3.04 (19:00) «Ваўкалак». Шлях навяртання паводле аднайменнага апавядання з кнігі «Шляхціц Завальня». Камерная сцэна.

4.04 (18:00) «Леаніды не вернуцца на зямлю». Драма.

5.04 (18:00) «Не пакідай мяне…». Драматычная балада.

Беларускі тэатр «Лялька» **вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77

28.03 (11:00) «Мой вялікі маленькі Дзядуля».

29.03 (11:00) «Папялушка, або Крышталевыя чаравічкі (5+)».

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).

«Находки с бабушкиного чердачка».

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

Выставка живых экзотических бабочек (до 29.03).

«Весеннее вдохновение» индустриально-педагогического колледжа ВГТУ.

«Когда в Витебск приходит весна...». Фотовыставка Юрия Шепелева.

«Вся жизнь в свете рампы». Выставка, посвященная жизни и творчеству Светланы Окружной.

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.

Акварель Феликса Гумена.

Выставка работ из фондов музея.

«Первоцвет». Выставка живописи женщин-художниц.

Арт-проект Александра Малея.

«Весна идет, весне дорогу!» – утверждает шляпка». Выставка флористического коллажа (Москва).

«Больше, чем цветы». Выставка флористики витебского клуба «Анюта» и М. Корабельниковой (Ясная Поляна, Тверская область).

Юбілейная выстава Аляксандра Шыёнка.

Constructio-2020. Персональная выставка живописи Галины Васильевой.

«Дзе ты, там я». Выстава твораў Міхася Ляўковіча.

“Пад небам адзіным”. Выстава акварэлі А. Шыёнка.

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

«Я рисую город». Выставка детского творчества (до 7.09).

«Иглой рисую красоту…». Выставка вышитых бисером картин Натальи Золотовой.

«Элементариум – сумасшедшая лаборатория» (до 10.05).

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И.Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

«Интерпретация». Выставка Елены Гуриной (до 5.04).

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 58-48-94

«100 плакатов #UNOVIS100». Выставка лауреатов и жюри международного конкурса плаката «УНОВИС. 21 век».

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

Постоянная экспозиция, посвященная художникам-основателям училища.

Выставка Д. Якерсона.

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

«Тексты». Фотовыставка Елены Коваль.

«Трывалая повязь». Жывапіс Барыса Лалыкі.

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

«Сібірская гарачка». Выстава мастакоў Славакіі.

Выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Генриха Манделя.

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Мартовские коты». Выставка детского творчества (до 12.04).

«Магия камня». Выставка картин из натуральных камней и бисера (до 5.04).

28.03 (15:00) «Литкофейник». Виктория Соколовская.

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

28.03 (18:00) Квартирник «В кругу друзей».

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М.Ф. Шмырева.

«Афганистан». Выставка фотографий В. Белоуса.

Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина

ул. Ленина, 8а, тел. 67-30-18

«С высоты птичьего полета». Фотовыставка Дмитрия Осипова.

Витебский областной методический центр народного творчества

ул. Ленина, 35а, тел. 26-29-40, 26-29-58, 26-29-17

«Саламяны цуд». Выставка народного мастера по соломоплетению Тересы Худяковой (до 6.04).

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

«Просмотр». Выставка Александра Демидова.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

11:00–17:00 (чт. – вс.) Дни массового отдыха горожан. Работает прокат спортинвентаря, комплекс аттракционов.

Витебский зоопарк

ул. Я. Купалы, 17, тел. 67-08-08

Постоянная экспозиция животных (вт.–вс.: 10:00–18:00, пн. – выходной).

Битлз-клуб «Чердачок»

**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09

23.03–26.03 (20:00) Кинопоказы.