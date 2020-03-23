Витебская афиша с 23.3.2020 по 29.3.2020 года
Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 23 по 29 марта 2020 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.
Кино:
Дом кино
ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03
23.03–25.03
"Тролли. Мировой тур". Анимация, приключения, экшн, 3D, США, 6+ (8:40, 14:00, 17:20; 10:10, 11:55). Цена: 6,30–7,10.
"Чудо – детки. Непутёвые волшебники". Приключения, семейный, фэнтези, Германия, 6+ (10:20, 15:40). Цена: 5,70–6,60.
"Номер один". Комедия, Россия, 12+ (19:40). Цена: 5,70–6,60.
"Мои мысли тихие". Драма, комедия, Украина, 18+ (21:30). Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Цена: 5,70–6,60.
"Бладшот", США, 16+. Фантастика, экшн (21:30). Цена: 5,70–6,60.
"Отель "Белград". Романтическая комедия, Россия, 6+ (17:30). Цена: 4,70–5,50.
"Вперёд". Анимация, приключения, триллер, США, в 3D, 6+ (12:05,13:35). Цена: 5,20–6,00.
"Зов предков". Приключения, семейный, США, 6+ (15:30). Цена: 4,70–5,50.
"Лёд 2". Драма, мелодрама, спорт, Россия, 6+ (19:05). Цена: 4,70–5,50.
26.03–1.03
"Джентльмены". Боевик, криминал, США, 18+ (19:30, 21:40). Цена: 5,70–6,60.
"Туннель: опасно для жизни". Катастрофа, Норвегия, 16+ (17:15, 21:30). Цена: 5,70–6,60.
"Мой сябар спадар Персіваль". Триллер, Австралия, 6+ (8:25; 9:35). Фильм демонстрируется на белорусском языке. Цена: 5,70–6,60.
"Тролли. Мировой тур". Анимация, приключения, экшн, 3D, США, 6+ (10:20 –2D; 14:00 – 3D; 15:45 – 2D). Цена: 6,30–7,10.
"Чудо – детки. Непутёвые волшебники". Приключения, семейный, фэнтези, Германия, 6+ (11:30). Цена: 5,70–6,60.
"Номер один". Комедия, Россия, 12+ (13:20). Цена: 5,70–6,60.
"Бладшот", США, 16+. Фантастика, экшн (17:25; 15:05). Цена: 4,70–5,50.
"Отель "Белград". Романтическая комедия, Россия, 6+ (19:20). Цена: 4,70–5,50.
"Вперёд". Анимация, приключения, триллер, США, в 3D, 6+ (12:00). Цена: 5,20–6,00.
кинотеатр «Мир»
ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (работает бесплатный доступ в интернет через беспроводную сеть Wi-Fi)
23.03–25.03
"Тролли. Мировой тур". Анимация, приключения, экшн, 3D, США, 6+ (8:10, 9:45, 11:30, 13:15, 17:00). Цена: 6,30–7,10.
"Чудо – детки. Непутёвые волшебники". Приключения, семейный, фэнтези, Германия, 6+ (9:10, 13:00, 14:45). Цена: 5,70–6,60.
"Бладшот", США, 16+. Фантастика, экшн (16:30, 18:40). Цена: 5,70–6,60.
"Вперёд". Анимация, приключения, триллер, США, в 3D, 6+ (15:00; 11:00). Цена: 5,20–6,00.
"Отель "Белград". Романтическая комедия, Россия, 6+ (19:10). Цена: 5,70–6,60.
" Человек-невидимка". Триллер, ужасы, фантастика, боевик, драма, Австралия, США, 18+ (21:20). Цена: 4,70–5,50.
"Лёд 2". Драма, мелодрама, спорт, Россия, 6+ (20:50). Цена: 4,70–5,50.
26.03–1.03
"Джентльмены". Боевик, криминал, США, 18+ (18:40, 20:50). Цена: 5,70–6,60.
"Туннель: опасно для жизни". Катастрофа, Норвегия, 16+ (19:30; 14:30). Цена: 5,70–6,60.
"Мой сябар спадар Персіваль". Триллер, Австралия, 6+ (8:20; 10:40). Фильм демонстрируется на белорусском языке. Цена: 5,70–6,60.
"Тролли. Мировой тур". Анимация, приключения, экшн, 3D, США, 6+ (10:10 (2D), 11:55 (3D), 17:40 (2D). Цена: 6,30–7,10.
"Чудо – детки. Непутёвые волшебники". Приключения, семейный, фэнтези, Германия, 6+ (8:40, 12:40). Цена: 5,70–6,60.
"Бладшот", США, 16+. Фантастика, экшн (16:30). Цена: 4,70–5,50.
"Вперёд". Анимация, приключения, триллер, США, в 3D, 6+ (13:40). Цена: 5,20–6,00.
"Отель "Белград". Романтическая комедия, Россия, 6+ (15:40). Цена: 4,70–5,50.
Скоро в кинотеатрах Витебска:
"Верю в любовь". Мелодрама, США, 12+.
Концерты:
Витебская областная филармония
**улица Ленина, 69, тел. 36-83-87
29.03 (11:00) Музыкально-игровая программа «Карамелька и Горошинка в интернете».
27.03 (19:00) «Пять минут длиною в жизнь». Вечер эстрадной музыки к 85-летию со дня рождения Людмилы Гурченко.
Концертный зал «Витебск»
**парк имени Фрунзе
27.03 (19:00) Творческий вечер Дмитрия Харатьяна.
Спектакли:
Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа
вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96
27.03 (19:00) «Дом на мяжы». Міжнароднаму дню тэатра прысвячаецца. Трагікамедыя па п'есах Славаміра Мрожака.
28.03 (18:00) «Матылёк... Матылёк...» Меладрама.
29.10 (18:00) «Яшчэ раз пра каханне». Жыццёвыя гісторыі.
31.03 (19:00) «Дурнічка». Лірычная камедыя.
1.04 (19:00) «Мая жонка – падманшчыца». Камедыя.
3.04 (19:00) «Ваўкалак». Шлях навяртання паводле аднайменнага апавядання з кнігі «Шляхціц Завальня». Камерная сцэна.
4.04 (18:00) «Леаніды не вернуцца на зямлю». Драма.
5.04 (18:00) «Не пакідай мяне…». Драматычная балада.
Беларускі тэатр «Лялька»
**вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77
28.03 (11:00) «Мой вялікі маленькі Дзядуля».
29.03 (11:00) «Папялушка, або Крышталевыя чаравічкі (5+)».
Выставки:
Витебский областной краеведческий музей
ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12
«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.
«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).
«Природа Витебского края».
«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.
Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»
«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).
«Находки с бабушкиного чердачка».
«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).
Выставка живых экзотических бабочек (до 29.03).
«Весеннее вдохновение» индустриально-педагогического колледжа ВГТУ.
«Когда в Витебск приходит весна...». Фотовыставка Юрия Шепелева.
«Вся жизнь в свете рампы». Выставка, посвященная жизни и творчеству Светланы Окружной.
Художественный музей
ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01
«Белорусское искусство XVIII−XX веков».
«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»
Коллекция работ Ю.М. Пэна.
Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.
Акварель Феликса Гумена.
Выставка работ из фондов музея.
«Первоцвет». Выставка живописи женщин-художниц.
Арт-проект Александра Малея.
«Весна идет, весне дорогу!» – утверждает шляпка». Выставка флористического коллажа (Москва).
«Больше, чем цветы». Выставка флористики витебского клуба «Анюта» и М. Корабельниковой (Ясная Поляна, Тверская область).
Юбілейная выстава Аляксандра Шыёнка.
Constructio-2020. Персональная выставка живописи Галины Васильевой.
«Дзе ты, там я». Выстава твораў Міхася Ляўковіча.
“Пад небам адзіным”. Выстава акварэлі А. Шыёнка.
Витебский музей истории частного коллекционирования
пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21
Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.
«Я рисую город». Выставка детского творчества (до 7.09).
«Иглой рисую красоту…». Выставка вышитых бисером картин Натальи Золотовой.
«Элементариум – сумасшедшая лаборатория» (до 10.05).
Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»
тел. 69-19-91
Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И.Репина.
Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).
«Интерпретация». Выставка Елены Гуриной (до 5.04).
Витебский центр современного искусства
пр. Белобородова, 5, тел. 58-48-94
«100 плакатов #UNOVIS100». Выставка лауреатов и жюри международного конкурса плаката «УНОВИС. 21 век».
Музей истории Витебского народного художественного училища
ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25
Постоянная экспозиция, посвященная художникам-основателям училища.
Выставка Д. Якерсона.
Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)
ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65
Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).
«Тексты». Фотовыставка Елены Коваль.
«Трывалая повязь». Жывапіс Барыса Лалыкі.
Арт-центр Марка Шагала
ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68
Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.
«Сібірская гарачка». Выстава мастакоў Славакіі.
Выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Генриха Манделя.
Дом-музей Марка Шагала
ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68
Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.
Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»
ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84
«Мартовские коты». Выставка детского творчества (до 12.04).
«Магия камня». Выставка картин из натуральных камней и бисера (до 5.04).
28.03 (15:00) «Литкофейник». Виктория Соколовская.
Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»
пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38
Экспозиция, посвященная истории Витебска.
Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.
28.03 (18:00) Квартирник «В кругу друзей».
Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева
ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68
Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М.Ф. Шмырева.
«Афганистан». Выставка фотографий В. Белоуса.
Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина
ул. Ленина, 8а, тел. 67-30-18
«С высоты птичьего полета». Фотовыставка Дмитрия Осипова.
Витебский областной методический центр народного творчества
ул. Ленина, 35а, тел. 26-29-40, 26-29-58, 26-29-17
«Саламяны цуд». Выставка народного мастера по соломоплетению Тересы Худяковой (до 6.04).
Галерея «Стена»
ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75
«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).
Выставка работ белорусских художников.
«Просмотр». Выставка Александра Демидова.
Разное:
Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии
ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75
11:00–17:00 (чт. – вс.) Дни массового отдыха горожан. Работает прокат спортинвентаря, комплекс аттракционов.
Витебский зоопарк
ул. Я. Купалы, 17, тел. 67-08-08
Постоянная экспозиция животных (вт.–вс.: 10:00–18:00, пн. – выходной).
Битлз-клуб «Чердачок»
**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09
23.03–26.03 (20:00) Кинопоказы.
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