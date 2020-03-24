Более 83 000 рублей потратят на ремонт бордюров на небольшом участке улицы Ленина в Витебске

Сяржук Серабро • 24/3/20 14:11 • Эканоміка

Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство собирается ремонтировать бордюр на 400-метровом участке улицы Ленина. Во сколько это обойдется?



Тендер на ремонт бортового камня из гранита по улице Ленина на участке от проспекта та Фрунзе до улицы Правды обвялен ГЖКХ. Выполнение ремонтных работ запланировано на апрель.

Ориентировочная стоимость тендера составляет 83 639 рублей 86 копеек. Она включает в себя стоимость материалов, механизмов, а также расходы на страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи. Финансируется закупка из городского бюджета.