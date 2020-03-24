Епископ Буткевич издал декрет, связанный с эпидемией коронавируса. В воскресенье его зачитали во всех костелах Витебщины

ННВ • 24/3/20 15:16 • Здароўе

Неуклонное подчинение службам здравоохранения и освобождение от посещения воскресных и праздничных месс людям с симптомами ОРВИ и лицам, испытывающим страх перед заражением, что еще содержит декрет витебского епископа Олега Буткевича?



Декрет «О порядке богослужений и пастырских мероприятий во время пандемии коронавируса» принят Буткевичем 20 марта на основании сообщения постоянного совета Конференции католических епископов в Беларуси.

Этим документом, в связи опасностью распространения коронавируса, людям, которые имеют симптомы ОРВИ (повышенная температура, кашель, головная боль т.д.), и лицам которые испытывают страх, нередко панический, перед заражением уделяется диспенс (освобождение — ред.) от посещения воскресных и праздничных месс.

Это не запрет, а увольнение от участия в богослужении или мессе, которое освобождает верующего от греха, за нарушение обязанности по посещению службы.

В то же время по распоряжению епископа католики, которые не могут посещать храмы, должны усилено молиться дома и присоединяться к службам дистанционно — по радио или в онлайн-трансляции.

Костелы, по возможности, должны быть открыты для индивидуальной молитвы и вне часов, когда совершается месса. Священникам необходимо так организовать исповедь в костелах и местах, где находятся больные и инвалиды, чтобы каждый мог соединиться с Богом, церковью и ближними.

Также предполагается пересмотреть организацию различных мероприятий по евангелизации, катехизации с точки зрения пастырской необходимости их проведения во время эпидемии и рассмотреть возможность их отмены или переноса на другое время.

Касается декрет и обряда похорон — желательно, чтобы он происходил только на кладбище, при участии ближайшем семьи.

Также в своем декрете епископ Витебска Олег Буткевич требует от католиков епархии в сложившейся ситуации неуклонно выполнять приказы и распоряжения служб здравоохранения и общественного порядка.

Декрет «О порядке богослужений и пастырских мероприятий во время пандемии коронавируса» был зачитан верующим во время воскресных служб 22 марта во всех костелах Витебской епархии.