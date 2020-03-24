Первая жертва весенних палов — у жительницы Браславского района сгорел дом

• 24/3/20 12:22 • Здарэнні

23 марта в Оплиса-2 Браславского района при выжигании сухой травы загорелись дом местной 55-летней жительницы, а также нежилой дом и сарай у него.
Первая жертва весенних палов — у жительницы Браславского района сгорел дом. Фото МЧС

Сообщение о горящей сухой растительности пожарные получили в 18:05. Когда они приехали на вызов в 18:48, то обнаружили что горит чердак дома сельчанки, рядом догорал нежилой дом. А сарай возле него уже был уничтожен огнем.

В результате пожара в жилом доме огнем были повреждены крыша, стены и имущество. Нежилой дом и сарай полностью уничтожены. По факту пожара начали проверку, по предварительной версии пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица, сообщается пресс-службой МЧС.

Первая жертва весенних палов — у жительницы Браславского района сгорел дом. Фото МЧС

Сначала марта на территории Витебской области ликвидированы 23 возгорания травы и сухой растительности на общей площади 15,49 гектара. Только за вчерашний день по всей Беларуси произошло 33 пожара травы и кустарников на общей площади 11,54 гектара.

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