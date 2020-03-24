Забивший жену до смерти ревнивый житель Городокского района сядет на пять лет

Іван Дзедушкін • 24/3/20 16:01 • Крымінал

Из ревности 23-летний парень в Городоском районе забил свою жену до смерти на глазах у ее сестры, позже эксперты насчитали на теле женщины 38 травм.



Трагедия произошла в прошлом году в ночь с 1 на 2 сентября. Во время застолья молодой человек приревновал свою жену к знакомому и начал жестоко ее избивать. На крики прибежала сестра жертвы и попыталась ее защитить.

Однако мужчина применил насилие к свояченице и заставил ее смотреть, как бьет свою жену. В какой-то момент девушке удалось выбежать на улицу и попросить помощи у соседей.

Избитую женщину отвезли в больницу, но, не смотря на усилия медиков, через шесть дней она умерла. Позже эксперты установят, что молодой парень нанес своей жене не менее 38 травматических воздействий, в том числе — закрытую черепно-мозговую травму.

Суд признал молодого человека виновным в убийстве с особой жестокостью и насилии в отношении человека, пытающегося пресечь преступлении. На основании пункта 6 части 2 статьи 139 и части 1 статьи 366 УК его приговорили к 17 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.